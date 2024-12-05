أبو بكر الضوة: تأجيل اجتماع مجلس المحامين للسبت المقبل

دعا عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء مجلس النقابة لاجتماع اليوم الخميس، ثم قرر إرجاء اجتماع مجلس النقابة العامة إلى يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر النقابة العامة، بناءً على رغبة أعضاء المجلس.

مجلس النقابة سيناقش عددا من الملفات والموضوعات المهمة

وقال ابو بكر الضوه عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، انه تم تأجيل إجتماع المجلس ليوم السبت المقبل، وسيناقش المجلس عددا من الملفات والموضوعات المهمة، منها تحصيل الرسوم للمحامين المقيدين بالجدول العام، كما سيناقش المجلس ملف إعادة القيد بالنقابة لمن تم تحويلهم إلى جدول غير المشتغلين.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه من الممكن أن يبحث المجلس موعد فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات التي من المقرر عقدها في فبراير المقبل وفقا للقانون لابد من الدعوة لها قبل موعد إجرائها بـ 60 يوما على الأقل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة مشروع العلاج وفتح باب التجديد والاشتراك أمام الأعضاء والاستعداد لبداية العام الجديد بخصوص تجديد الاشتراك والكارنيهات لأعضاء النقابة، ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم طرح المعاشات وما يمكن أن يتم تقديمه لأصحاب المعاشات من الأعضاء والورثة.