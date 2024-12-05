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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للتربة لتحقيق الأمن الغذائي

اليوم العالمي للتربة
اليوم العالمي للتربة
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تشكل التربة تشكل أحد أعمدة الحياة على كوكب الأرض، حيث إن أكثر من 95% من الغذاء العالمي يعتمد عليها مباشرة. هذا بالإضافة إلى دورها في تزويد النباتات بـ 15 عنصرًا كيميائيًا أساسيًا من إجمالي 18 عنصرًا ضروريًا لنموها لذلك تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 5 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للتربة.
 

التحديات التي تواجه التربة:

في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأنشطة البشرية المكثفة، تعاني التربة من التدهور البيئي الذي يهدد توازنها الطبيعي. هذا التدهور يؤدي إلى:

انخفاض نفاذية المياه داخل التربة، مما يحد من توافرها للنباتات والكائنات الحية.

تراجع جودة الغذاء، حيث تنخفض مستويات الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

زيادة تآكل التربة نتيجة الممارسات الزراعية غير المستدامة.

 

الحلول المستدامة لإدارة التربة:

يتطلب الحفاظ على صحة التربة تطبيق ممارسات زراعية مستدامة مثل:

1. الحد الأدنى من الحرث لتجنب تآكل التربة.

2. تناوب المحاصيل لتحسين تنوع التربة البيولوجي.

3. إضافة المواد العضوية لتحفيز الخصوبة.

4. زراعة المحاصيل المغطاة لحماية التربة من التعرية.

تسهم هذه الممارسات في:

• تعزيز التنوع البيولوجي داخل التربة.

• تحسين خصوبة التربة وتخزين المياه.

• المساهمة في احتجاز الكربون، ما يدعم جهود مكافحة تغير المناخ.

 

شعار اليوم العالمي للتربة 2024:

حملة هذا العام تحمل شعار “رعاية التربة: القياس، والمراقبة، والإدارة”. وتركز على أهمية جمع وتحليل بيانات دقيقة عن التربة لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارتها، مما يعزز من استدامة الزراعة والأمن الغذائي عالميًا.

التربة مفتاح الأمن الغذائي:

من خلال تحسين إدارة التربة، يمكن ضمان توفير غذاء عالي الجودة ومستدام لأجيال المستقبل، مع الحفاظ على التوازن البيئي للكوكب. لذا، فإن الاستثمار في التربة اليوم يمثل استثمارًا في مستقبل البشرية.

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