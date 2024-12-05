المشدد 3 سنوات لمتهم في حيازة 120 لفافة هيروين بالشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 جنيه في حيازة الهيروين المخدر وسلاح أبيض بمنطقة الشرابية.

وتلقى قسم شرطة الشرابية، معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر علي 120 لفافة هيروين، سلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.