الجنايات تودع حيثيات الحكم على متهمي "الخلية الإعلامية للارهابية"

أودعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، حيثيات حكمها وذلك بالقضيه المعروفة اعلاميا بـ "الخلية الإعلامية"، والمتهم بها القيادى الإخوانى حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر واخرين.



جاء بالحيثيات إن المتهمين قاموا بقيادة جماعة إرهابية بغرض ترويع المواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، بجانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.



كما جاء بالحيثيات أن المتهم الأول بالقضية "حمزة زوبع" واخرين، قاموا بعقد لقاءات تنظيمية بالخارج لوضع مخطط عدائى لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة، وإسقاط النظام من خلال إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ومنها المنصات الإعلامية لقناتى مكملين والشرق، والادعاء على خلاف الحقيقة بتردى الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.



يُذكر انه قد قضت المحكمه علي المتهم حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و7 آخرين بالسجن المؤبد،والمشدد ١٥ سنه ل 8 متهمين، وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وحظر جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها، وتقرر وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك فى دورات تأهيلية.