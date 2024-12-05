غدًا.. افتتاح 4 مساجد بعد الإحلال والتجديد بقرى سمسطا وبني سويف وببا

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية، غداً الجمعة، في افتتاح 4 مساجد "بعد إحلالها وتجديدها "بمراكز: بني سويف،ببا، وسمسطا" بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث أناب المحافظ"د.محمد هاني غنيم"رئيس مركز ببا في افتتاح "المسجد الكبير" على مساحة 330 متراً ،بقرية هلية"بعد إحلاله وتجديده "بتكلفة 4 ملايين جينه بالجهود الذاتية ، وإنابة رئيس مركز سمسطا في افتتاح "المسجد الكبير"بقرية منشاة أبومليح "بعد صيانته" بتكلفة 1.5مليون جنيه "جهود ذاتية "

بالإضافة إلى إنابة رئيس مركز بني سويف في افتتاح "مسجد عزبة فيصل" التابعة لقرية اهناسيا الخضراء ، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 250 مترا بتكلفة 2.8مليون جنيه "جهود ذاتية" ،بجانب افتتاح مسجد "طيبة" بقرية سنور شرق النيل بتكلفة 1.7 مليون ،بعد إحلاله وتجديده على مساحة 200 متر.