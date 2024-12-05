دوري أبطال إفريقيا.. برنامج غذائي لفريق الأهلي في جنوب إفريقيا

وضع أحمد رمضان، إخصائي التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا غذائيا خاصة للاعبي الفريق خلال فترة وجودهم في جنوب إفريقيا.

يتضمن البرنامج الغذائي التركيز على المشروبات التي تعوض نقص الأملاح؛ وذلك لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، والتركيز أيضا على تناول النشويات والبروتين والإكثار من شرب الماء.

وقال إخصائي التغذية، إن البرنامج الغذائي يتم إعداده وفقا لعدة متغيرات من بينها فترة الإقامة والأجواء المناخية وموعد إقامة المباراة.

وأوضح، أن هناك تنسيقا بينه وبين الشيف محمد فرحات الذي يرافق البعثة في جنوب إفريقيا لإعداد الوجبات المناسبة طوال فترة تواجد البعثة في جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا في الساعة الواحدة صباح اليوم، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات، تخللها ترانزيت في كينيا، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة لدى وصولها مطار جوهانسبرج في وقت قصير.