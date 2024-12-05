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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ عن بدء التسجيل في"البرنامج التدريبي؛ لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 15 وحتى 17 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

 يذكر أن البرنامج التدريبي المكثف؛ يمتد خلال ثلاث أيام بدءا من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية مساء، ويتضمن عددا من الجلسات، والمحاضرات، ويتم التسجيل بالتدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).

أعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد المنشاوي بجامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط عضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس