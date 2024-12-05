جامعة أسيوط تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ عن بدء التسجيل في"البرنامج التدريبي؛ لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية"، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 15 وحتى 17 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

يذكر أن البرنامج التدريبي المكثف؛ يمتد خلال ثلاث أيام بدءا من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية مساء، ويتضمن عددا من الجلسات، والمحاضرات، ويتم التسجيل بالتدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).