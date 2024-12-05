جامعة قناة السويس تنظم برنامجا توعويا عن الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية بإحدى المدارس

في إطار حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلاب والمجتمع، نظمت الجامعة برنامجا تدريبيا بعنوان : "الاستخدام غير الآمن للإنترنت"، استهدفت طلاب مدرسة الشهيد محمد السماك الابتدائية.

يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الجامعة لدعم المسؤولية الرقمية والحد من مخاطر التقنية الحديثة على الأجيال الناشئة.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد فيها أهمية رفع وعي الطلاب تجاه الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تنظيم البرامج التوعوية الهادفة التي تسهم في تعزيز القيم الصحيحة لدى الطلاب وتحميهم من المخاطر الرقمية.

من جانبها، أبرزت الأستاذة الدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس، مؤكدة أن التحديات الرقمية المتزايدة تتطلب تكاتفا بين مختلف المؤسسات لتثقيف النشء وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مخاطر الإنترنت.

شارك في تقديم البرنامج الدكتور باسم عبد الغني أحمد عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، بإشراف الأستاذ الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

تناول البرنامج عدة موضوعات مهمة، أبرزها مخاطر التنمر الإلكتروني، حيث تم تعريف الطلاب بمفهوم التنمر الرقمي وآثاره النفسية والاجتماعية الخطيرة، وكيفية مواجهته بالتحدث والإبلاغ عن المتنمرين.

كما ناقش البرنامج قرصنة البيانات وخطر الإدمان على الأجهزة الذكية، حيث تم توعية الطلاب بأعراض الإدمان وتأثيراته السلبية على الصحة والعلاقات الاجتماعية والأداء الدراسي، مع تقديم حلول فعّالة للتعامل معه.

اختُتم البرنامج بالتأكيد على أهمية تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الطلاب من خلال مراقبة استخدام الأجهزة الذكية واختيار المحتوى الإيجابي.

وفي هذا السياق، أعربت المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، عن أهمية هذه المبادرات التوعوية في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود جامعة قناة السويس لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.