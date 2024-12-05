طلب إحاطة لوزير السياحة بشأن إهمال طابية عرابي وقصر الملك فاروق بدمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لشريف فتحي وزير السياحة والآثار ، بشأن إهمال طابية عرابي الموجودة بعزبة البرج بمحافظة دمياط ، وأيضاً إهمال قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة في محافظة دمياط.

وأشارت “متى” في بيان صحفي لها إلى أن قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة بمحافظة دمياط أصبح متروكا للزمن والهواء وعوامل التعرية ، دون إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية ، ودون مراعاة للموروثات سواء سياحية أو ثقافية أو تراثية.



وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قصر الملك فاروق الذي أقامة لجمال المكان وجودة علي نهر النيل مباشرة ، للاستمتاع بعمق النيل والشرف الكائنة مباشرة عليه ، أصبح الآن للأسف متروك منذ فترة دون رعاية أو تجديد أو صيانة ، على الرغم من أنه يعتبر من ضمن أملاك الدولة.

وطالبت في ختام بيانها بضرورة تحويل طلب الإحاطة للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاستخدام طابية عرابي بعزبة البرج كمنشأة سياحية علي فرع النيل المالح عند ملتقى البحر بنهر النيل.