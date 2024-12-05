الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه خلال منتصف تعاملات اليوم

شهد سعر صرف الدولار قفزة خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث تخطى حاجز 50 جنيهاً في بعض البنوك لأول مرة في تاريخه، وفقاً للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

أسعار الدولار في 5 بنوك مصرية: