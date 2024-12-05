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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

الدولار يكسر حاجز الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه خلال منتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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شهد سعر صرف الدولار قفزة خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث تخطى حاجز 50 جنيهاً في بعض البنوك لأول مرة في تاريخه، وفقاً للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

أسعار الدولار في 5 بنوك مصرية:

  • البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشاً.
  • بنك مصر: بلغ السعر 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، بارتفاع قدره 9 قروش.
  • بنك القاهرة: وصل السعر إلى 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
  • البنك التجاري الدولي: سجل الدولار 49.89 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشاً.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: حقق الدولار أعلى سعر عند 49.96 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 15 قرشاً.
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