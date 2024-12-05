انطلاق الجولة العاشرة لدوري السيدات بعد فترة التوقف الدولي غدا

تنطلق مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، غدا الجمعة المقبلة الموافق 6 ديسمبر الجاري، حيث تقام المباريات، وذلك بعد فترة التوقف الدولي.

وتضم الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري للكرة النسائية والتي جاءت كالتالي:

المصري ضد الاتحاد السكندري - ملعب النادي المصري الساعة 2:30 م

الزمالك ضد اتحاد بسيون - ملعب فرعي نادي الزمالك الساعة 2:30 م

وادي دجلة ضد المعادي واليخت - ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول الساعة 2:30 م

بالم هيلز ضد مسار اف سي - ملعب بالم هيلز الساعة 2:30 م

الطيران ضد البنك الأهلي - ملعب الطيران فرع مصر الجديدة الساعة 2:30 م

الأهلي ضد بيراميدز - ملعب الأهلي بالتجمع الخامس 2:30 م

زد اف سي ضد إنبي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30 م.