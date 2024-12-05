غادة عبد الرازق تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "شباب امرأة"

تقف النجمة غادة عبد الرازق على تحضيرات مسلسلها الجديد "شباب امرأة" الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وتجمع جلسات عمل مسلسل "شباب امرأة" غادة عبد الرازق والمؤلف محمد سليمان عبدالملك والمخرج أحمد حسن.

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل "شباب امرأة" يوم 20 من ديسمبر الجاري وهو يستلهم أحداثه من الفيلم الكلاسيكي الذي يحمل نفس الاسم، وقدمته النجمة الكبيرة تحية كاريوكا في الخمسينيات، وأخرجه الراحل صلاح أبو سيف، وتناول الفيلم مدى تأثير العلاقات الإنسانية المعقدة.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "صيد العقارب" بطولة أحمد ماهر رياض الخولي، محمود عبد المغني منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.