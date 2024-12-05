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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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فضائيات

خبير: صانع القرار في إسرائيل لا يرحب بهدنة لبنان أو غزة| فيديو

أشرف سنجر
أشرف سنجر
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قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ وقف إطلاق النار المرتبط بـ 60 يوما لم يعجب صانع القرار في إسرائيل مثل بن جفير وسموترتيش، وإنما يريد الاستمرار في العدوان.

وأضاف سنجر، في تصريحات مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «صانع القرار في إسرائيل يريد تكسير لبنان بحجة القضاء على غزة، وتدمير غزة بحجة القضاء على حركة حماس».

وتابع خبير السياسات الدولية، أن كل التقييمات العسكرية والأمنية تؤكد صعوبة استئصال حركة مقاومة داخل مجتمع سكاني مثل الضاحية الجنوبية أو قطاع غزة.

وأوضح: «يمكن أن ينضم حزب الله إلى الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني طبقًا لكود الانضمام، حتى يكون للبنان جيش المقاومة الخاص بالدولة، ومع تقديري لكل ما قدمته حماس، إلا أن استمرارها في غزة باسم حماس أمر خطير، وعليها الانضمام للسلطة الفلسطينية، لأن استمرارها بهذا الشكل خطر على غزة طول الوقت، وهذه الأمور يجب أن تتم بسرعة». 

الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار