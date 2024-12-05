تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية لجميع قرى مركز نصر النوبة بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته بسرعة الإنتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية لجميع قرى مركز نصر النوبة ، والمدرجة ضمن مبادرة " حياه كريمة " والتى لم يتم تحديثها منذ عام 2008 حتى الآن .

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة إعداد وإعتماد المخططات العمرانية للقرى وتوابعها المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ، ومن خلال التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

سرعة البدء فى تحديث باقى القرى بمختلف المراكز والمدن

وكلف المحافظ بسرعة البدء فى أعمال تحديث الأحوزة العمرانية لباقى القرى المدرجة بمشروعات " حياه كريمة " لباقى مراكز المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حتى يتم الإنتهاء تماماً من تحديث الأحوزة العمرانية لجميع القرى بمختلف المراكز والمدن .

وبناءاً على ذلك فقد تم عقد جلسة الإستماع الثانية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لمشروع إعداد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لعدد ٣٦ قرية من قرى مركز نصر النوبة والمسندة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إلى مكتب إستشارى معتمد بالهيئة ، وتم عقد المؤتمر بحضور محمد عبد العزيز رئيس مركز نصر النوبة ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، والمهندس السيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإستشارى المشروع ، حيث قام الإستشارى بعرض مخرجات المشروع شاملاً المشروعات المقترحة لتنمية هذه القرى وذلك فى حضور القوى الطبيعية والشعبية على مستوى المركز والقرى التوابع .

فيما أبدى الحاضرون من شركاء التنمية من المجتمع المدنى عن سعادتهم لإهتمام الدولة بتنمية قرى نصر النوبة من خلال إدراج مشروعات تنموية وخدمية وإستثمارية بالمخطط بما يعود بالنفع على أهالى المنطقة من خلال زيادة فرص العمل وتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المختلفة لقرى مركز نصر النوبة.

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