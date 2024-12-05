سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز ببا

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سوق اليوم الواحد، خلال زيارته اليوم الخميس، لمركز ومدينة ببا، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة من خلال الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، وتحت اشراف مديرية التموين، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازان في الأسواق داخل المحافظة.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بالسوق المُقام بجوار ميدان المحطة، الذي يضم معظم السلع الأساسية والإستراتجية من: السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، الألبان، اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات.

والتقى السكرتير العام المساعد بعض المواطنين الذين أعربوا عن ترحيبهم بالمبادرة، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور وأشكال الدعم المتاحة والممكنة لهم، مشيرا إلى أن "سوق اليوم بمركز ببا" يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة من الغرفة التجارية والتموين للتوسع في إقامته وتعميمه بباقى المدن، للتيسير على المواطنين في كافة ربوع المحافظة في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة.