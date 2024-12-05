اليوم.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في جدة

يقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في جدة هذا العام مساء اليوم الخميس، حيث تنعقد دورته الرابعة في الفترة من يوم 5 إلى يوم 14 من ديسمبر الجاري.

ويكرم المهرجان النجمين العالميين عامر خان وإميلي بلانت خلال حفل افتتاح دورته الرابعة، بمقره الجديد في منطقة «البلد».

ويحتفي المهرجان بمسيرة خان، مثل فيلم «دانجل»، وبلانت، المرشحة للأوسكار عن دورها في «أوبنهايمر»، كما سيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة منى زكي عن مجمل إنجازاتها السينمائية، على أن يتم تكريم الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، الحائزة على الأوسكار، في حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 12 من ديسمبر الجاري.

وسيعرض المهرجان مجموعة من الأفلام العالمية المميزة، مثل فيلم «سيرة أهل الضي» من إخراج كريم الشناوي، الذي سيكون فيلم الافتتاح؛ الفيلم يعكس قصة ملهمة لطفل نوبي يسعى لتحقيق حلمه في القاهرة، كما يعرض فيلم «Better Man» من إخراج مايكل جراسي، المخصص للختام، الذي يروي السيرة الذاتية لأيقونة البوب البريطاني «روبي ويليامز».