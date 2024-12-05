محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير ميدان فلسطين بالمعادي

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير ميدان فلسطين بالمعادي بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ميدان فلسطين واحد من الميادين التى سيتم تطويرها تباعًا بحى المعادي، موجهًا بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبي كافة الشوارع والميادين التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ مخططاتها التنموية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.