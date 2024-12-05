"تميمة الحضارات".. مشروع تخرج الدفعة 2024 بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

نفذ طلاب الفرقة الرابعة بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، جدارية بعنوان «تميمة الحضارات» على سور المبنى الرئيسى للكلية، كمشروع تخرج للدفعة 62، وذلك تحت إشراف الدكتورة منى رجب، المدرس المتفرغ بقسم التصوير الجدارى بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، الشكر لفريق عمل المشروع على المجهود الذى بذلوه لكي يخرج المشروع بتصاميم رائعة تعبر عن مختلف الحضارات، والذى يأتى إتساقا مع رؤية الجامعة والتي تصبو إلى توجيه طاقات الطلاب ومواهبهم وقدراتهم وأفكارهم الإبداعية لخدمة المجتمع، ربط مشروعات التخرج باحتياجات المجتمع والبئية المحيطة.

وأكد ضرورة تعميم تلك التجربة في مختلف الكليات، وأكد أن الجامعة تعمل علي تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات البحثية والعملية وربطها بالبيئة المحيطة كى تساهم فى التطوير بمختلف المجالات.

فيما أكدت الدكتورة منى رجب، أن الجدارية تتكون من 12 لوحة فنية قام بها 12 طالبًا، وتمتد على مساحة 60 م2، وأكدت أن تنفيذ الجدارية استغرق عامًا ونصف من العمل الدؤوب والمستمر باستخدام خامات طبيعية مثل الحجر والرخام والجرانيت والفسيفساء، وتم تركيبها على سور كلية الفنون الجميلة بمظلوم في الإسكندرية.

وأشارت أن المشروع استند علي مادة تاريخ الفن واستلهمت فكرته الجماعية من الحضارات العظيمة التي تركت بصماتها على العالم، ويجمع هذا المشروع جوهر بعضٍ من أكثر الحضارات تأثيرًا في التاريخ، بدءًا من العصر الحجري، والحضارة المصرية القديمة، وحضارتي المايا والأزتيك، والحضارة اليونانية-الرومانية، والقبطية، والإسلامية.

ولفتت أن الجدارية تتضمن أحجارا أثرية مميزة ، بالإضافة إلى رموز وزخارف رئيسية تمثل الحضارات المختلفة، فضلًا عن النصوص واللغات التي تعبر عن هويات هذه الحضارات.

جدير بالذكر أن المشروع قام به 12 طالبا بمعاونة المعيدة منه عباس، والطلاب هم : إسراء محمد، أسمة ابو الحسن، أية خفاجة، روان أشرف، روان وائل، سيمون معوض، تسنيم الكردي، مريم حسين، منة عصفور، عبد الرحمن سعيد، ناردين نعيم.