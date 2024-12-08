بدعم من الاتحاد الأوروبي.. إنشاء مبنى طوارئ جديد بمستشفى أبو قير العام "صور"

بدأت محافظة الإسكندرية، في افتتاح أحدث مشروعين بنطاق حي المنتزة ثان، وتضم: مشروع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبو قير العام، ومشروع إنشاء مبنى جديد وتأهيل مدرسة "الشهيد محمد رمضان"، وذلك في إطار سعيها المستمر لتنفيذ مشروعات التنموية على أرض الواقع، وجني ثمارها على المدى القريب.

وتأتي هذه المشروعات في إطار "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ومن جانبه أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عن أهمية تواجد مثل هذه المشروعات على الأراضي المصرية، والتي لا تحتفي فقط بتطوير البنية التحتية لمحافظة الإسكندرية، بل تهدف في المقام الأول لخدمة المواطنين بشكل أسهل وأسرع من قبل.

ويضم مشروع مستشفى أبوقير العام على 9 عيادات، و16 سرير، و2 سرير عناية طوارئ وحالات حرجة، بالإضافة إلى تعزيز العمليات التشغيلية للعيادات الخارجية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في المستشفى، فضلًا عن تطوير وحدة أبوقير 2، وأبو قير 3 الصحية بما يخدم أهالينا بمنطقة أبوقير.

أما عن مشروع إنشاء المبنى الجديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان؛ فيضم 6 فصول تستوعب 270 طالب، بالإضافة إلى معلمين حاسب آلي ومعلمين للأنشطة، كما تم صيانة ورفع كفاءة المبنى الرئيسي للمدرسة، والذي يضم 36 فصل، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

ولم يقتصر التعاون بين محافظة الإسكندرية والوكالة الألمانية على هذين المشروعين فقط، بل هناك خطة عمل كاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة بمنطقة أبوقير، فهذه المشاريع تساهم بتعزيز قدرات إدارة الرقابة والرصد البيئي لتحسين تقديم خدمة جمع المخلفات.

وتعزيز التحول الرقمي بمدرسة أحمد مجدي أبو زيد من خلال إنشاء معمل كمبيوتر، وتدريب المعلمين والإداريين على استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتدريب جمعيات أهلية بمنطقة أبوقير على دعم التحول الرقمي في التعليم.

كما تم تجهيز مركز بناء قدرات الميسرين لدعم الأطفال ذوي صعوبات التعلم ومشاكل التخاطب لدمج طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية ذوي صعوبات التعلم ومشاكل التخاطب في النظام التعليمي الرسمي.

ومن أهم الأهداف التي تم من أجلها تنفيذ هذا المشروع خدم المشروع سكان منطقة أبوقير فيما يتعلق بالتوظيف وتنمية المهارات وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تدريب 1111 متدرب على المهارات المختلفة لأعمال البناء والخياطة واللحام والصحة والسلامة العامة والكهرباء بمشاركة مركز التوظيف ومؤسسة كاريتاس، وتم بالفعل تعيين 144 متدرب، بما يتيح لهم حياة كريمة ودخل مستدام.