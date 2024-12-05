جامعة حلوان تطلق قافلة تنموية شاملة لدعم المجتمعات الأولى بالرعاية في "واحة المنتجين"

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان القافلة التنموية المتكاملة بمركز شباب (واحة المنتجين) وقد استهدفت القافلة 1500 أسرة.

وقد شارك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب تحت إشراف وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة (التربية الفنية - علوم الرياضة للبنات - الخدمة الاجتماعية - الاقتصاد المنزلي).

وتم تنظيم هذا الحدث فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث شهد مشاركة واسعة من الأطفال، وتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التى أسعدت الحضور ورسمت البسمة على وجوه الأطفال فى جو مليء بالسعادة والبهجة.

وشمل برنامج القافلة، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي استهدفت دعم الأطفال وأسرهم، تضمنت الفعاليات ورشة عمل نظمتها كلية الاقتصاد المنزلي تحت عنوان "المشكلات السلوكية عند الأبناء وكيفية معالجتها"، كما قدمت كلية علوم الرياضة بنات ألعابًا وتدريبات رياضية للأطفال، ونظمت كلية التربية الفنية ورشًا متنوعة للأطفال شملت عرائس قفاز وأشغالًا فنية.

وشارك طلاب كلية الخدمة الاجتماعية في تنظيم الفعالية، بينما قام مركز رصد بالتنسيق بين الكليات والمؤسسة الصديقية، وإعداد استقصاء رأي لتقييم أثر الفعالية على المجتمع المستفيد.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الفعاليات توزيع ملابس ووجبات غذائية مجانية، وورش عمل في القراءة وأخرى فنية إضافية، إلى جانب فقرات ترفيهية ممتعة.

وجاءت هذه الفعالية لتعكس أهمية دعم حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية ورياضية تُسهم في نموهم النفسي والاجتماعي.