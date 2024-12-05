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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أحمد فتح الله عميدًا لطب أسنان بني سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 546 لسنة 2024، بتعيين الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي لكلية طب الأسنان، لمدة ثلاث سنوات.

وتخرج الدكتور أحمد فتح الله عام 1993 من كلية الأسنان جامعة القاهرة، حصل على درجة الماجيستير عام 2002، ثم الدكتوراة عام 2007، وشغل العديد من المناصب منها وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الاستعاضة السنية المتحركة، ومدير مركز التعليم المستمر، وعضوا في وحدة العلاج المدفوع الأجر، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جامعة بني سويف ثلاث سنوات قرار رئيس جمهورية مصر العربية كلية طب الأسنان عميدا