عادل أبو هشيمة عميدًا لحقوق بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 543 لسنة 2024، بتعيين الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن عميدا لكلية الحقوق لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتور عادل تخرج من كلية الحقوق 1990 بتقدير امتياز، وعين معيدا بقسم القانون الدولي الخاص 1992، وعين مدرسا مساعدا بالقسم 1993، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص عام 2003 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بالتعاون مع جامعة باريس 2013.

وعين رئيسا لقسم القانون الدولي الخاص 2010، تولى منصب المنسق الأكاديمي لشعبة اللغة الإنجليزية من 2008 إلى 2013، ومدير مركز المؤتمرات جامعة بني سويف من 2007 إلى 2013، وعميد كلية القانون جامعة المدينة عجمان من 2013 إلى 2023.