البنك المركزي يطلق خدمة استقبال الأموال من الخارج لحظيا عبر "إنستا باي"

في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أعلن البنك المركزي المصري منح التراخيص والموافقات لعدد من البنوك المحلية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإيداعها فورًا في حسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

خدمة متطورة على مدار الساعة

تُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث تُمكّن العملاء من استقبال الحوالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يعزز سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء ويُسهم في تحسين تجربتهم المصرفية.

إطلاق تجريبي ناجح

وكان البنك المركزي قد أطلق هذه الخدمة تجريبيًا في يونيو الماضي بالتعاون مع مراسلي البنوك المحلية وشركات الصرافة خارج مصر، وتعد هذه المرحلة جزءًا من خطة توسعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من شبكة المدفوعات اللحظية وتشجيع العملاء على استخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر.

شبكة المدفوعات اللحظية: نجاح متزايد

منذ إطلاقها في مارس 2022، تُعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية واحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية المصرفية في مصر، حيث توفر بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية وتتيح تحويل الأموال لحظيًا على مدار 24 ساعة.

وتشهد الشبكة نموًا ملحوظًا، إذ بلغ عدد مستخدمي تطبيق "إنستا باي" أكثر من 11.5 مليون عميل، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات عبر الشبكة 2.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

نحو مستقبل مالي رقمي

يعكس هذا التطور التزام البنك المركزي بدعم الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يُسهم في تسريع التحول الرقمي ويضع مصر في طليعة الدول التي تعتمد على نظم الدفع الرقمية المتطورة.