مصادر سورية: قواتنا بحماة تخوض معارك مع التنظيمات الإرهابية وتكبدها خسائر فادحة

تخوض القوات المسلحة السورية العاملة في ريف حماة معارك عنيفة في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم الخميس.

وقال المصدر: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وحوامات الدعم الناري تدمر أعدادا كبيرة من آليات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وتقضي على العشرات منهم وتعمل على تعزيز خطوط قواتنا المدافعة على ذلك الاتجاه.

وأكد "يقوم الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".