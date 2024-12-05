السبت المقبل.. السيمفوني يعزف موسيقى عيد الميلاد على المسرح الكبير

تبدأ وزارة الثقافة احتفالاتها بالعام الجديد حيث تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة كل من السوبرانو داليا فاروق، ألالتو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص خالد سمير مع كورال اكابيلا بقيادة مايا جفينيريا وذلك فى الثامنة مساء يوم 7من ديسمبر الجاري على المسرح الكبير.

يأتي الحفل ضمن سلسلة الموسيقى الغنائية ويتضمن الجزئين الأول والثالث من أوراتيريو عيد الميلاد للموسيقار الألماني يوهان سيباستيان باخ.

يوهان سباستيان باخ كتب ستة كنتاتات بالإيطالية وهي مقطوعة موسيقية مخصصة للغناء لصوت واحد أو أصوات متعددة، بمناسبة أعياد الميلاد عام 1734، بحيث يتم ترتيل واحدة يوميا أثناء العيد وذلك ضمن الطقوس الدينية التي كانت تُؤدى في الكنيستين الرئيسيتين بمدينة لايبزغ وهما سانت توماس وسانت نيكولاس، وقام بإضافة نصوص جديدة للموسيقى فى معظم الأنغام والجوقات استمدها من مؤلفاته السابقة وأبرزها تلك التي استعارها من كنتاتاتين للتهنئة كان قد كتبهما للبلاط الملكي السكسوني في عام 1733.

ويستهل الجزء الأول من الأوراتيريو بالاحتفال بمولد المسيح والثاني يصف بشارة الملاك للرعاة، أما الثالث يتعلق بتعبد الرعاة، ويحتفل الرابع بالتطهير الروحي وتسمية المسيح ويروي الخامس رحلة الملوك الحكماء ويصف السادس تعبدهم، ويعتمد الأداء خلال الكانتانات الستة على الآلات الكمان، الأبواق، الفيولا، الفلوت وغيرها إلى جانب طبقات الصوت البشري السوبرانو، الألتو، التينور والباص، وأتى الانطباع عن الكانتانات أنها عمل متسلسل نتيجة اعتياد أسلوب السرد القصصي المتواصل للإنجيل.