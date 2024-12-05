"مشوارك علينا" مبادرة مجانية لتوصيل طلاب جامعة الإسكندرية

انطلقت بمحافظة الإسكندرية، مبادرة مجانية بعنوان «مشوارك علينا» لتوصيل طلاب جامعة الإسكندرية ذهابا وإيابا للجامعة من كافة أنحاء المحافظة، والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وذلك للتيسير على الطلاب وتخفيف أعباء المواصلات والزحام.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لحزب مستقبل وطن على مبادرة مشوارك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، أن المبادرة موجهة لطلاب جامعة الإسكندرية بهدف التخفيف عليهم أعباء المواصلات والزحام، مشيرًا إلى أن خط السير الخاص بالأتوبيسات هيكون له نقاط تمركز وخطوط سير للتوصيل إلى جميع كليات جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن المبادرة التي أطلقها الحزب تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب وأسرهم، وتوفير وسائل انتقال أمنة مجانية لطلاب من وإلى الجامعة بالمجان المحافظات وذلك فى إطار المحور الخدمي للحزب الذي يهدف إلي تقديم دعم متواصل ومتنوع لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

ووجه الدكتور سعيد عبدالعزيز الشكر لأمانة العمل الجماهيري بالمحافظة وجميع القائمين على هذه الفاعلية، من الأمناء المساعدين بالمحافظة، والأمانات النوعية، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وكذا أمناء الأقسام وأعضاء هيئات مكاتب الأقسام على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه المبادرة.

وأكد أمين التنظيم حسن خاطر أن الأتوبيسات انطلقت من النقاط المحددة من قبل أمانات الحزب بمختلف الأقسام بناءً على المناطق التي تشهد ازدحامًا كبيرًا من طلاب الجامعة، حيث تم تجهيز الحافلات بوضع الملصقات الخاصة بالحزب، وتم نقل الطلاب المسجلين على لينك المبادرة من نقاط التجمع بالأقسام إلى الحرم الجامعي بالشاطبي، مضيفًا أنه تم نقل الطلاب من خلال 30 أتوبيس موزعين على 22 نقطة بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال النائب محمد حمزة أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية، إنه تم تسجيل رغبة الطالب في الاستفادة من المبادرة من خلال الرابط الذي نشرته الأمانة المركزية للعمل الجماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ليتم تسليمه بطاقة اشتراك وفقاً للطلبات المقدمة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الطلاب في الإسكندرية على الاشتراك في المبادرة المجانية بالكامل.

ويأتي هذا في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي يلعبه حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية ومساندة أهالينا في كل انحاء الجمهورية.