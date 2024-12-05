رئيس جامعة بني سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يشارك بمعرض "فوود آفريكا"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بمعرض “فوود آفريكا 2024”، وذلك بحضور الدكتور عادل جودة عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث يُعد المعرض من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة المعهد تأتي في إطار التأكيد على دور المعهد البحثي والمجتمعي وربط الباحثين بسوق العمل وتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين لخدمة أسواق جديدة في مصر وإفريقيا، فضلاً عن إقامة علاقات مع الأطراف العاملة في زراعة النباتات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتعاون مع الوكالة الألمانية لدعم الابتكار الزراعي من خلال عرض منتجات الطلاب بالمعرض ، بالإضافة إلى التعريف بأقسام المعهد البحثية والتعليمية.