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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية يشارك بمعرض "فوود آفريكا"

معهد النباتات الطبية
معهد النباتات الطبية
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية  بمعرض “فوود آفريكا 2024”، وذلك بحضور الدكتور عادل جودة عميد المعهد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث يُعد المعرض من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الجامعة أن مشاركة المعهد تأتي في إطار التأكيد على دور المعهد البحثي والمجتمعي وربط الباحثين بسوق العمل وتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين لخدمة أسواق جديدة في مصر وإفريقيا، فضلاً عن إقامة علاقات مع الأطراف العاملة في زراعة النباتات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والتعاون مع الوكالة الألمانية لدعم الابتكار الزراعي من خلال عرض منتجات الطلاب بالمعرض ، بالإضافة إلى التعريف بأقسام المعهد البحثية والتعليمية.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الصناعات الغذائية والزراعية النباتات الطبية والعطرية بني سويف بسوق العمل المعارض التجارية