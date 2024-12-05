بعصا خشبية.. معلمة تصفي عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، واقعة اعتداء معلمة على تلميذ بالمرحلة الابتدائية الأزهرية بالضرب، ما تسبب في إصابة التلميذ بفقد عينه وتصفيتها، وذلك أثناء محاولتها فض مشاجرة بين التلاميذ عن طريق عصا خشبية اخترقت العين وأدت إلى فقدها وتم نقل التلميذ إلى مستشفى جامعة الفيوم، وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي، مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارًا بالواقعة، فكلف بتشكيل فريق بحث، تحت إشراف العقيد معتز اللواء مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

وكلفت النيابة وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بضبط المعلمة والتي تدعى "ه. س"، للتحقيق معها فيما نسب إليها من اتهامات بشأن فقد عين التلميذ والذي يدعى أحمد محمود فتحي السيد 11 سنة.

كما قامت النيابة باستدعاء عدد من تلاميذ المعهد الذين أقروا بالواقعة، وأكدوا أنها حدثت بالخطأ، وذلك بأحد المعاهد الأزهرية بدائرة مركز الفيوم، وتمت إحالة المعلمة إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 38624 جنح مركز الفيوم، وتولت النيابة التحقيق.