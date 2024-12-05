رئيس "النيابة الإدارية" ونقيب العاملين بالنيابات والمحاكم يكرمان حملة الماجستير والدكتوراة

شهدت هيئة النيابة الإدارية وبحضور المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وكريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة، وبحضور المستشار سعد عبدالحليم مزيد نائب رئيس الهيئة والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات والمستشار عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وأحمد حسان رئيس اللجنة النقابية للنيابة الإدارية حفل تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة وفروعها على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور أعضاء من مجلس إدارة النقابة العامة وكذلك اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية، وذلك استمرارًا لجهود مبادرة "واجبنا" والتي أطلقتها النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم لدعم ورعاية أبناء العاملين، وتكريم النماذج المثالية من أعضاء النقابة على مستوى النيابات والمحاكم والهيئات القضائية.

وتأتي تلك الاحتفالية في ضوء الاستراتيجية التي اطلقتها النقابة والخاصة بدعم ورعاية المتفوقين علميًا وتخصيص جزء من الدعم الموجهة للأعضاء لخدمة أبناء العاملين سواء على مستوى الخدمات الصحية وكذلك دراسة أمكانية تقديم منح دراسية لهم في ضوء الموارد التي تمتلكها النقابة العامة.

وقال كريم عبدالباقي: “تكريم الأوائل وتنظيم تلك الاحتفالية تأتي في ضوء تعزيز سبل التعاون المشترك بين النقابة العامة وهيئة النيابة الإدارية برئاسة معالي المستشار عبدالراضي صديق، وهو التعاون الذي يأتي بمزيد من الخدمات للسادة العاملين على مستوى الجمهورية وتشريفه بالحضور ورعاية احتفالية التكريم إنما يؤسس لمستويات من التعاون نتطلع إليها منذ فترة”، مشيرًا إلى حجم التطور الهائل سواء على مستوى التحول الرقمي وتطوير أداء الأفراد داخل الهيئة.

وأضاف "عبدالباقي": النقابة العامة لن تدخر مجهودا في الوصول إلى جميع الأعضاء على مستوى الجمهورية من الإسكندرية وحتى أسوان، حتى يستفيد الجميع من الخدمات والفاعليات التي تنظمها النقابة العامة، وخلال أيام سوف يتم الإعلان عن حزمة خدمات جديدة تقدمها النقابة للمرة الأولى في تاريخها وتهم كل الأعضاء.

واختتم نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، موجهًا الشكر لمعالي رئيس هيئة النيابة الإدارية على حسن الاستقبال والتعاون مع جميع العاملين بالهيئة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجميع وخلق مزيد من فرص التعاون المثمر وفتح قنوات اتصال مع النقابيين لخدمة الأعضاء على مستوى الهيئة بجميع المحافظات.

هذا وقد شارك بالاحتفالية التي أقيمت صباح الأمس، ماجد رشاد "أمين صندوق النقابة العامة"، ونجوى رمضان نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية وأمين المرأة باللجنة النقابية لجنوب القاهرة.

من جانبه، أكد أحمد حسان "رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية" حجم الدعم المعنوي الذي يمكن تقديمه من خلال احتفالية تكريم أبناء العاملين من المتفوقين دراسيًا وعلميًا كبير ولا يمكن تخيله وله أثر نفسي كبير على الأعضاء، مؤكدًا أن هذا النهج وتلك الفلسفة الجديدة نشاهدها للمرة الأولى تتم بتنسيق ومتابعة النقابة العامة وتحت رعاية النقيب كريم عبدالباقي، لافتًا إلى اهتمام العاملين بالمشاركة في تلك الفاعليات لعرض مقترحاتهم علي النقيب العام والذي يهتم بوضعها على جدول أعماله وتفعيل المقترحات القابلة للتنفيذ بعد دراسة أبعادها.

وفي سياق متصل، قال علي عبدالناصر "النائب الأول لرئيس النقابة العامة – عضو اللجنة النقابية للعاملين بالنيابة الإدارية": مهمتنا في النقابة بالدورة الحالية والتي تنتهي في 2026 على تطوير الأفراد والخدمات المقدمة إليهم، وجرى تقسيم الخطة على محورين، الأول خدمات مباشرة يحصل عليها العضو مثل مشروع الرعاية الصحية الشامل ويستفيد منه أكثر من 70 ألف موظف وموظفة حتى الآن والعدد يتزايد يوميًا وتنظيم احتفاليات لتكريم أبناء العاملين والموظفين المثاليين، والمحور الثاني تطوير أداء الأفراد عن طريق الدورات التثقيفية المقامة داخل النقابة العامة بالقاهرة ونقل تلك التجربة إلى الأقاليم الفترة المقبلة بالتنسيق المباشر مع مجلس إدارة النقابة العامة.

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