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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المشرق الآشورية في السويد توقع على شراء الكنيسة الثالثة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أعلنت إيبارشية الدول الإسكدنافية وألمانيا، عن شرائها للكنيسة الثالثة في مملكة السويد، لتكون مُلكا جديدا لكنيسة المشرق (الآشورية)، باسم القديسة مارت شموني وأولادها.

وقام الأسقف مار عبديشوع أوراهام بالذهاب إلى مدينة نورشوبينك – السويد، للتوقيع على معاملات شراء الكنيسة. وكان برفقة كلا من: الأب أبرم موشي كاهن الرعية وأعضاء من قبل اللجنة العاملة للرعية.

وقام الأسقف مار عبديشوع أوراهام وكاهن الرعية الأب أبرم موشي والشمامسة والرعية، بأداء صلاة الرمش والاحتفال في الكنيسة الجديدة شاكرين الرب على نعمته التى أعطاها أيّنا بشراء هذه الكنيسة.

وبعد الصلاة، قدم أبناء رعية القديسة مارت شموني وأولادها في نورشوبينك الشاي والقهوة والمعجنات للحاضرين في ذلك المساء.

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أبرشية الدول الاسكدنافية ألمانيا السويد كنيسة المشرق الآشورية رعية القديسة مارت شموني