قصور الثقافة الثقافة تختتم الدورة 22 من برنامج "الاستراتيجية والأمن القومي"

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"، الذي عقدته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، لمدة خمسة أيام بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، للمجموعة الثانية والعشرين من العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا من خلال كلية الدفاع الوطني.

استهل اللقاء بكلمة الدكتورة منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة، أعربت خلالها عن فخرها بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، آملة أن يكون البرنامج ركيزة لتأهيل المتدربين لمواكبة التطورات المتلاحقة، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية وغرس قيم الانتماء ونبذ العنف والتطرف.

وشهد اليوم الختامي لقاء بعنوان "الاستراتيجية القومية وعلاقتها بالأمن القومي"، أوضح خلاله اللواء أركان حرب هشام السماحي مفهوم الاستراتيجية القومية، مشيرًا إلى أن المقصود بها التخطيط أو اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الهدف على المدى البعيد، كما تناول أبرز مبادئ الاستراتيجية القومية، مسلطا الضوء على ارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن القومي.

وأضاف السماحي أن استمرارية نجاح أي مؤسسة، يعتمد على التخطيط الجيد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتعرف على نقاط الضعف والقوة الأمر الذي يساعد صانع القرار في تحديد الأهداف والأولويات وبالتالي إمكانية توقع المتغيرات في البيئة المحيطة، وتقويم الأداء.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض المفاهيم منها: المصلحة القومية، التفكير الاستراتيجي، القوى القومية الشاملة والأمن القومي.

وتحدث اللواء أركان حرب أشرف مظهر، عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي شهدتها الدولة عقب أحداث 25 يناير، والتيارات المتعددة التي ظهرت كمحاولة للتأثير على وجدان الشعب المصري وزعزعة استقرار الوطن، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الهوية الوطنية من أجل بناء جمهورية جديدة تقوم على القيم والمبادئ الراسخة التي تمتد جذورها لآلاف السنين.

واختتمت الفعاليات بمنح المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التثقيفي.

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