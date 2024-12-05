الكرة النسائية.. تعادل لبنان وفلسطين وفوز الأردن على سوريا في بطولة اتحاد غرب آسيا

شهدت منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات، المقامة حاليًا في مدينة العقبة الأردنية، مواجهتين حماسيتين ضمن الجولة الرابعة.

في المباراة الأولى، تعادل منتخب لبنان مع نظيره الفلسطيني بنتيجة ١-١.

وافتتح المنتخب اللبناني التسجيل مبكرًا عبر شيرين حسنو في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومع نهاية الشوط الأول، أدركت فلسطين التعادل عن طريق اللاعبة ملاك بركات في الدقيقة ٤٥.

أما في المباراة الثانية، حقق منتخب الأردن فوزًا مستحقًا على نظيره السوري بنتيجة ٢-٠.

وسجلت هيا أبو علي الهدف الأول للأردن في الدقيقة ٣٥، فيما أضافت أروى بطاينة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥.

وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز فلسطين على السعودية ٢-١ وتعادل الأردن ولبنان ١-١، فيما فاز الأردن على السعودية ٢-١ وسوريا على لبنان ٣-٠ في الجولة الثانية، بينما أسفرت الجولة الثالثة عن فوز سوريا على فلسطين ٣-١، ولبنان على السعودية بنتيجة ٤-٠.

ويتصدر المنتخب الأردني جدول الترتيب برصيد ٧ نقاط يليه المنتخب السوري (٦ نقاط)، ويأتي المنتخب اللبناني ثالثاً (٥ نقاط)، يليه منتخب فلسطين (٤ نقاط) والمنتخب السعودي دون أي نقطة.

وتختتم البطولة يوم ٦ ديسمبر من خلال مباراتين تجمعان السعودية مع سوريا، والأردن مع فلسطين.

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