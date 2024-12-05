قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد فتح الله حسن عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 546 لسنة 2024، بتعيين الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي لكلية طب الأسنان، لمدة ثلاث سنوات.

وتخرج الدكتور أحمد فتح الله عام 1993 من كلية الأسنان جامعة القاهرة، حصل على درجة الماجيستير عام 2002، ثم الدكتوراه عام 2007، وشغل العديد من المناصب منها وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الاستعاضة السنية المتحركة، ومدير مركز التعليم المستمر، وعضوًا في وحدة العلاج المدفوع الأجر، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات دولية.