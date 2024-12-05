الأرصاد: أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن اليوم الخميس يشهد أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.