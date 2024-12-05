ضمن "بداية".. جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية إلى مدرسة التربية الفكرية

انطلقت قافلة طبية إلى مدرسة التربية الفكرية بمحافظة الإسماعيلية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وذلك ضمن مبادرة "بداية" التي تستهدف تعزيز الخدمات الصحية والتوعوية في المجتمع.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تواصل دورها المجتمعي الرائد من خلال إطلاق مبادرات هادفة لدعم الفئات المختلفة في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية هذه القوافل في تحسين جودة الخدمات الصحية والتثقيفية للمستفيدين.

وجاءت القافلة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي صرحت بأن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم للمجتمع المحلي عبر خدمات طبية شاملة وبرامج تثقيفية متميزة، مؤكدة أن مبادرة "بداية" تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجامعة والمجتمع.

استهدفت القافلة تقديم الكشف الطبي والعلاج لعدد 387 حالة موزعة بين تخصصات مختلفة؛ حيث تم فحص 76 حالة في عيادة الأطفال، و66 حالة عظام، و65 حالة باطنة، و72 حالة أنف وأذن، و48 حالة رمد، و35 حالة جلدية، بالإضافة إلى 25 حالة أسنان.

وفي إطار الجهود التوعوية، قدمت كلية التمريض جلسات تثقيف صحي للطلاب، تناولت أهمية الراحة وقت المرض لتسريع الشفاء، وتقليل انتقال العدوى بين الطلاب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية للحفاظ على الصحة العامة.

شارك بالقافلة الدكتورة منال فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، اللذان أكدا أن القافلة تعكس التعاون المثمر بين كليات الجامعة وإداراتها المختلفة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة.

يُذكر أن جامعة قناة السويس تعمل بشكل مستمر على تنظيم قوافل متعددة التخصصات في إطار رسالتها لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي والتنموي.