قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يدعو إلى اليقظة وسط اضطرابات الأحكام العرفية

دعا قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "بول لاكاميرا" الجنود الأمريكيين والموظفين المدنيين وعائلاتهم إلى البقاء في حالة يقظة خلال إقامتهم في كوريا الجنوبية، وسط الاضطرابات السياسية الناتجة عن محاولة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية الطارئة.

وقال قائد القوات الأمريكية، في رسالة نُشرت على موقع القيادة الإلكتروني أوردتها وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس "أطلب من الجميع ممارسة اليقظة الفردية بشأن أين وكيف ومتى ومع من ستسافرون في جميع أنحاء كوريا".

وأشار لاكاميرا إلى أن تداعيات الاضطرابات السياسية لم تنته بعد، داعيا إلى تعزيز الوعي، خاصة في محيط حامية الجيش الأمريكي في يونغسان، التي وصفها بأنها قريبة من المؤسسات الحكومية البارزة.

ويقع كل من المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع في كوريا الجنوبية في هذه المنطقة.

وأضاف: "نحن ضيوف في كوريا الجنوبية، وأطلب من جميع الأفراد المرتبطين بمهمة وزارة الدفاع أن يمنحوا الوقت والمساحة لبلدنا المضيف ومواطنيه أثناء عملهم على حل خلافاتهم".

والرئيس يون قد أعلن فجأة فرض الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، متهما المعارضة بشل الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة. لكنه ألغى المرسوم بعد ساعات من تصويت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، للمطالبة بإنهاء الأحكام العرفية.