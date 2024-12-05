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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الخطيب: بايدن لا يريد الضغط على إسرائيل

إحسان الخطيب أستاذ
إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية
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قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي الحالي يريد تحقيق إنجازات قبل مغادرة البيت الأبيض بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مواصلا: «المشكلة ليست في غزة أو حماس أو 7 أكتوبر، نعم هناك ذريعة، ولكن يمكننا النظر إلى الضفة الغربية والحديث عن الأقصى ورفض حل الدولتين، ومحمود عباس أبو مازن لا يعجب إسرائيل، وكل ذلك يعني أن الاحتلال يريد تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف الخطيب في تصريحات، مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ بايدن لا يريد الضغط على إسرائيل، حتى وقف إطلاق النار في لبنان لم يوقف القصف الإسرائيلي، وبالتالي، فإن ما حدث في لبنان ليس وقفا حقيقيا لإطلاق النار.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ وقف إطلاق النار كان اتفاقا سيئا جدا في لبنان وأعطى لإسرائيل حرية الحركة، مواصلا: «عمليا، هناك شبه وقف إطلاق النار في لبنان، ربما ليس هناك قصف في بيروت، وبالتالي، فإن بايدن لا يضغط على إسرائيل، ونتنياهو لا يكترث ويتجاهل وقف إطلاق النار ويضرب في غزة ويدمرها».

الأمريكي جو بايدن إسرائيل