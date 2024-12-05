بالصور.. بعثة المصري تغادر إلى مابوتو استعدادًا لمباراتها في الكونفدرالية

غادرت فجر اليوم الخميس بعثة الفريق المصري البورسعيدي، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو استعدادًا لملاقاة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجارى على استاد دو زيمبيتو الوطنى بالعاصمة مابوتو، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تضم البعثة التى يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادى المشرف على الفريق الأول، 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفنى بقيادة الكابتن على ماهر وأعضاء الجهازين الإدارى والطبى وكذلك مسئولى المهمات.

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