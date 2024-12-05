الرئيس البرازيلي يعترف بثلاث مناطق جديدة من السكان الأصليين

اعترف الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا " رسميا بثلاث مناطق أخرى من أراضي السكان الأصليين، مما يرفع عدد المناطق التي منحها حماية قانونية منذ بداية ولايته الحالية الأخيرة في عام 2023 إلى 13 منطقة.

وقالت الحكومة البرازيلية حسبما أورد موقع "زون بورس" الاقتصادي الفرنسي إن الرئيس "لولا" وقع على اعتراف الدولة بأراضي بوتيجوارا دي مونتي مور في ولاية بارايبا بشمال شرق البلاد، وكذلك أراضي مورو دوس كافالوس وتولدو إمبو وكلاهما في ولاية سانتا كروز جنوب كاتارينا.

ويمنح هذا الاعتراف حماية قانونية لهذه المناطق كمحميات للدفاع عنها ضد تعدي الحطابين وعمال مناجم الذهب ورعاة الماشية غير الشرعيين، كما وافق الرئيس "لولا" في شهر أبريل الماضي على منح الحماية القانونية لمنطقتين أخريين، في حين أرجأ الاعتراف بأربع مناطق أخرى لأنه لم يتم إجلاؤها بعد من قبل السكان الذين يحتلونها حاليا.

وفي الحدث الذي أقيم في برازيليا، قال الرئيس "لولا" إن منطقة في ولاية ألاجواس بشمال شرق البلاد لم يتم الاعتراف بها بعد، بسبب بعض المشكلات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن مسئولين من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سيجتمعون الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.. مضيفا أنه يأمل في إمكانية حدوث هذه الخطوة هذا العام.

وتعهد الزعيم اليساري، في ولايته الثالثة غير المتعاقبة، بتشريع أكبر عدد ممكن من المحميات.