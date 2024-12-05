صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 30,979.21 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.66%، وصولًا إلى مستوى 3,200.42 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.74%، وصولًا إلى 8,560.23 نقطة

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 11,752.02 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.57%، وصولًا إلى 6,841.48 نقطة، وصعد مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.51%، مسجلًا 13,622.37 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 38,297.04 نقطة.