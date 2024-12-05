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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة

وزير العدل
وزير العدل
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انطلقت منذ قليل فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم  بين الوكالة الدولية للتنمية (UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأطلق وزير العدل في الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذي يتضمن نسبة الإنجاز في فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.

وحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدي وزير العدل وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من القضاة.

وتوقع الوكالة الدولية للتنمية "UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذي يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.

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