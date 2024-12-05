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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فوز المهندس إبراهيم المعلم بجائزة بطل النشر الدولي

المهندس إبراهيم المعلم
المهندس إبراهيم المعلم
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أعلن الاتحاد الدولي للناشرين منذ قليل عن فوز المهندس إبراهيم المعلم بجائزة "بطل الاتحاد الدولي للناشرين" IPA Champion Award التي تعد أرفع وأهم الجوائز في دنيا النشر على المستوى العالمي.

‎وسلمت "كارين پانسا" رئيس الاتحاد الدولي الجائزة المرموقة إلى المعلم قبل قليل خلال الاحتفالية الكبرى للمؤتمر العالمي للناشرين المنعقد حالياً في مدينة جوادالاهارا بالمكسيك. 

ويعد المهندس إبراهيم المعلم هو أول مصري وعربي وإفريقي بفوز بهذه الجائزة المرموقة.
 المهندس إبراهيم المعلم هو رئيس مجلس إدارة كل من مؤسسة دار الشروق "منذ مايو  1968"، و"مكتبات الشروق"، وعضو "جمعية رجال الأعمال المصريين"، وعضو كل من اللجنة التنفيذية الدولية، ولجنة حرية النشر وحرية التعبير لـ"الاتحاد الدولي للناشرين".

شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين "عام 2008 ورئيس جمعية الناشرين العرب" بين 1996 و2007، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين" عام 1996 الذي شارك في تأسيسه، وعضو مجلس إدارة "النادي الأهلي".

نال عدة جوائز، منها: "جائزة المتوسط للفنون والإبداع" فئة الإبداع الثقافي والإعلامي عام 2009، كما حاز لقب "شيخ الناشرين".

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