وزير التعليم يبحث مع "College Board" عودة اختبارات الـSAT لطلاب الدبلومة الأمريكية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعا مع مسئولي مؤسسة "College Board" لبحث عودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية، بالمدارس الأمريكية في مصر.

وحضر اللقاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور ماثيو تشوفانك مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، وروبن هاروتونيان، ممثلا عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تلعبه "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلومة الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك عن استعداد مؤسسة "College Board" الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تضمن دقة عقد اختبارات "SAT".

وقد ناقش الجانبان، خلال اللقاء، الإعداد لتوقيع برتوكول تعاون لعودة اختبارات "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر، وتحديد آليات إجراء الاختبارات.