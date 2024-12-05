جامعة قناة السويس تستقبل 500 طالب ضمن المشروع القومي للتوعية بمخاطر تشوهات القوام

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل دورها الريادي في دعم المبادرات القومية التي تهدف إلى تنمية وعي النشء والشباب، مشيراً إلى أن استقبال كلية العلوم الرياضية لمبادرة "معاً لقوام أفضل" يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، أن التوعية بمخاطر تشوهات القوام تمثل جانباً مهماً من الاهتمام بصحة أبنائنا، وتأتي ضمن أولويات الجامعة في بناء أجيال قوية قادرة على المشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي، عميد كلية العلوم الرياضية ورئيس اتحاد مراكز شباب مصر، استقبلت الكلية 500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة "معاً لقوام أفضل"، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.

وقد استقبل الدكتور ماجد العزازي وفداً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة، ضم الدكتورة وفاء موسى، مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، والدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والأستاذة هبة عبد الله، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب أعضاء اتحاد طلاب الكلية ومجموعات التدريب الميداني، الذين ساهموا في تنظيم واستقبال الطلاب.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بمخاطر تشوهات القوام لدى الطلاب في سن مبكرة، وتشجيعهم على تبني عادات صحية وسلوكيات سليمة تسهم في بناء جيل يتمتع بصحة جيدة وقوام متوازن.

وأشاد الدكتور ماجد العزازي بالجهود المبذولة لإنجاح المبادرة، مؤكداً حرص كلية العلوم الرياضية على دعم مثل هذه المشروعات القومية التي تخدم المجتمع وتسهم في بناء مستقبل أفضل.