قصور الثقافة تحتفل بذوي الهمم في الوادي الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الفنية والثقافية احتفالا باليوم العالمي لذوي الهمم، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية بعنوان "ذوو الهمم شركاء في بناء المستقبل"، استهلت بلقاء تحدثت خلاله مدير القصر، عن دور هيئة قصور الثقافة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المختلفة لدمجهم في المجتمع، كونهم ركيزة أساسية من ركائز التقدم.

وتواصلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة الفنان احمد الأسيوطي، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية منها أرض الوادي، أيد على أيد والتنورة، هذا بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات مستوحاة من التراث الواحاتي وأخرى لتعليم التلوين على الفخار تدريب الفنان عيد مسلم.

كما شهدت الفعاليات فقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية، تلاها توزيع جوائز عينية على الفائزين.

واختتم اليوم برقصات فلكلورية قدمتها فرقة الخارجة للفنون الشعبية منها الخزام، والبلح، بقيادة الفنان محمد عبد الله، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد، وذلك ضمن البرنامج المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، ويتضمن فعاليات تتنوع ما بين الورش والمعارض الفنية، اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بجانب العروض الفنية، بمختلف المحافظات داخل قصور الثقافة وخارجها.

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