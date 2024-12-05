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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم مطروح تشارك طلاب المدرسة الفكرية احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم.. صور

تعليم مطروح يحتفل
تعليم مطروح يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم
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شاركت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أبناءها طلاب مدرسة ٢٣ يوليو الفكرية احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم خلال زيارتها للمدرسة، بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسى مطروح. 

استهلت وكيل الوزارة فعاليات الاحتفالية بتفقد الجوانب المتنوعة لمعرض الأنشطة التربوية، والتي اشتملت على أنشطة متنوعة للاقتصاد المنزلي والمكتبات والتربية الفنية والوسائل التعليمية الإبداعية مشيدة بالرسومات الفنية والأعمال اليدوية والأنشطة الثقافية، والتي ألقت الضوء على المشروعات القومية التي تجري بكافة أنحاء مصر لتبصير طلاب ٢٣ يوليو بأهمية هذه المشروعات.

وتابعت فقرات الحفل الغنائي والتي تم تحت إشراف الأستاذة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية واشتمل على فقرات متميزة غنائية وطنية وسط تألق فريق كورال المدرسة كذلك فقرات ترفيهية جعلت وجوه الطلاب وأولياء الأمور تكتسي بالأمل والبهجة والسرور.

وقدمت الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية وإدارة التربية الخاصة عرفانا بحسن تنظيم وإعداد الاحتفالية مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية.

في ختام الاحتفالية، أكدت الأستاذة نادية فتحي اهتمام تعليم مطروح بأصحاب الهمم والعزيمة الحديدية، لافتة  إلى أن المنظومة التعليمية مستمرة في توفير كافة الأجواء المناسبة لتهيئة بيئة تربوية لأصحاب الإرادة الذين يمثلون جزءًا رئيسيا في المجتمع.

تعليم مطروح يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

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مطروح تعليم مطروح نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم العالمي لذوي الهمم مدرسة ٢٣ يوليو الفكرية مرسي مطروح