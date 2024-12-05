أشرف أبو الهول: ما يحدث الآن في قطاع غزة يفوق ما حدث في نكبة.. فيديو

قال أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام، إنّ ما يحدث الآن في قطاع غزة يفوق ما حدث في نكبة، ولم يحدث في التاريخ، لافتًا إلى أنّ شهداء الفلسطينيين في عام النكبة أقل من 15 ألف شهيد، مقابل أرقام رسمية تقترب من 45 ألف شهيد في الأحداث الجارية، علاوة على أكثر من 10 ألف آلاف مفقود.

وأضاف أبو الهول، في تصريحات، مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كلمة مصر في الأمم المتحدة بالساعات الأولى من صباح اليوم، التي طالبت فيها باتخاذ قرار أممي بالإعلان عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ووقف دائم لإطلاق النار في لبنان متوقعة وتأتي في سياق السياسة المصرية.

وتابع: «السياسة المصرية رافضة للعدوان ومؤيدة للحقوق المشروع للشعب الفلسطيني والداعية إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات والتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية»، مؤكدًا أنّ مصر تقود الجهود العربية والإقليمية والدولية لجذب أنظار العالم لمعاناة الشعب الفلسطيني.

