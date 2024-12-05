تشاهدون اليوم.. توتنهام يصطدم ببورنموث ومواجهة مثيرة بين لاتسيو ونابولي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
09:30 فولهام X برايتون
10:15 بورنموث X توتنهام
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
05:10 ضمك X الفيحاء
05:15 الوحدة X الأخدود
07:00 الشباب X الفتح
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
10:00 لاتسيو X نابولي
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
08:00 كاسيرينيو X أتلتيكو مدريد
08:00 ثيوتا X أوساسونا
08:00 اوريهوليا X خيتافي
10:00 كونكينسي X ريال سوسيداد
10:00 أولوت X إشبيلية