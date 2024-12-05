تشاهدون اليوم.. توتنهام يصطدم ببورنموث ومواجهة مثيرة بين لاتسيو ونابولي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

09:30 فولهام X برايتون

10:15 بورنموث X توتنهام

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

05:10 ضمك X الفيحاء

05:15 الوحدة X الأخدود

07:00 الشباب X الفتح

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

10:00 لاتسيو X نابولي

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

08:00 كاسيرينيو X أتلتيكو مدريد

08:00 ثيوتا X أوساسونا

08:00 اوريهوليا X خيتافي

10:00 كونكينسي X ريال سوسيداد

10:00 أولوت X إشبيلية