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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. توتنهام يصطدم ببورنموث ومواجهة مثيرة بين لاتسيو ونابولي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

09:30 فولهام X برايتون 

10:15 بورنموث X توتنهام 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

 05:10 ضمك X الفيحاء 

05:15 الوحدة X الأخدود 

07:00 الشباب X الفتح 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا 

 10:00 لاتسيو X نابولي 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

 08:00 كاسيرينيو X أتلتيكو مدريد 

08:00 ثيوتا X أوساسونا 

08:00 اوريهوليا X خيتافي 

10:00 كونكينسي X ريال سوسيداد 

10:00 أولوت X إشبيلية

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