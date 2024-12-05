ضبط 11 طن مخلل و95 صفيحة جبنة بها يرقات ديدان في الدقهلية

ترأس الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دكرنس للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين.

فيما شارك في الحملة كلا من الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة الأغذية بالمديرية علاوة على الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس، والدكتورة منار الوصيف وكيل الإدارة وفريق مراقبة الأغذية بدكرنس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 95 صفيحة جبنة اسطنبولي بإجمالي وزن 950 كجم لوجود يرقات ديدان عليها 109 برميل مخلل بإجمالي وزن 10900 كجم لوجود ديدان وعفن وانبعاث رائحة كريهة، كما تم إعدام 67 كجم أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وأكد وكيل الطب الوقائي أنه تم تحرير محاضر بكل واقعه للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وسحب عينات من جميع المضبوطات لإرسالها للفحص المعمل بمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح صحية والتوصية بغلق 2 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

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