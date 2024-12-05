ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل تسجيل «الحناء» على قوائم التراث الثقافي لليونسكو

الحناء
الحناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الناقد الفني، أحمد سعد الدين، تفاصيل تسجيل «الحناء» المصرية على قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو كتراث عربي مشترك.

وأشار أحمد سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج صدى البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الفن يعد انعكاسا للواقع المجتمعي الذى نعيشه، ومن هذا المنطلق نجد أن جميع الظواهر الموجودة فى المجتمع يناقشها الفن ويوثقها، ومنها الحناء.

وأضاف سعد الدين، أن الحناء كانت تُعد طقسًا هامًا للغاية، لذا قامت منظمة اليونسكو بتوثيق هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التقليد يمتد عبر المنطقة العربية بأكملها، رغم اختلاف أساليب الاحتفال من مكان لآخر.

وأضاف قائلاً: هناك العديد من الأفلام التي وثّقت ليلة الحناء، مثل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وغيرها، لتصبح هذه العادة أقل انتشارًا في المدن بسبب انشغال الناس بالحياة اليومية، بينما ما زال سكان الأقاليم والريف يحافظون على هذا الطقس ويحرصون على إحيائه.
 

تسجيل الحناء المصرية قوائم التراث الثقافي اليونسكو