بالفيديو.. تفاصيل تسجيل «الحناء» على قوائم التراث الثقافي لليونسكو

كشف الناقد الفني، أحمد سعد الدين، تفاصيل تسجيل «الحناء» المصرية على قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو كتراث عربي مشترك.

وأشار أحمد سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج صدى البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الفن يعد انعكاسا للواقع المجتمعي الذى نعيشه، ومن هذا المنطلق نجد أن جميع الظواهر الموجودة فى المجتمع يناقشها الفن ويوثقها، ومنها الحناء.

وأضاف سعد الدين، أن الحناء كانت تُعد طقسًا هامًا للغاية، لذا قامت منظمة اليونسكو بتوثيق هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التقليد يمتد عبر المنطقة العربية بأكملها، رغم اختلاف أساليب الاحتفال من مكان لآخر.

وأضاف قائلاً: هناك العديد من الأفلام التي وثّقت ليلة الحناء، مثل فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية وغيرها، لتصبح هذه العادة أقل انتشارًا في المدن بسبب انشغال الناس بالحياة اليومية، بينما ما زال سكان الأقاليم والريف يحافظون على هذا الطقس ويحرصون على إحيائه.

